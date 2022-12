Ballando, la Zanicchi si confessa su Peron: "Chi è a casa l'ha notato"

11 dicembre 2022 a

Iva Zanicchi è stata la mattatrice di questa ultima edizione di Ballando con le stelle. In coppia sulla pista da ballo con Samuel Peron ha fatto divertire il pubblico di Rai uno. Del resto si vede che tra la coppia è nato un legame molto forte, un legame affettuoso che nessuno dei due ha mai nascosto. E in una intervista al settimanale Visto, l’Aquila di Ligonchio lo ha confermato, rivelando anche altri dettagli sul loro rapporto, ammettendo che la loro unione è riuscita a passare anche attraverso il piccolo schermo: "Samuel è davvero un ragazzo perbene. Penso che anche chi è a casa si sia reso conto che il nostro rapporto è di grandissimo affetto e complicità. La sua compagna Tania è meravigliosa e io mi sento parte della sua famiglia".

Ma la verità è che la Zanicchi è davvero un personaggio meraviglioso che con la sua spontaneità e il suo umorismo, ha conquistato anche il pubblico più giovane: "I ragazzi mi vedono come una nonna rock, tanti ragazzi giovanissimi mi dicono che vorrebbero diventare una nonna come me. Evidentemente apprezzano il mio modo di fare, gli piacciono le mie barzellette e il fatto che ogni tanto mi scappi qualche parolaccia".

Rispetto a una sua partecipazione a Sanremo, però la Zanicchi è tranchant: "È stata la mia ultima volta al Festival in gara. Se mi vorranno in altre vesti però ci vado di corsa".