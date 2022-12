Barbara d'Urso, l'amica rivela: "Quando torna a casa piange"

11 dicembre 2022 a

La migliore amica di Barbara D'Urso ha rilasciato una lunga intervista a Novella 2000. Nel lungo colloquio con il settimanale, la donna ha raccontato il lato privato della conduttrice di Pomeriggio 5. Parole che hanno svelato un retroscena sul suo passato e soprattutto sul rapporto col padre: "Suo padre era severissimo e lei, quando parlava al telefono, trascinava la cornetta dietro al divano per non farsi sorprendere da lui…".

Poi la donna ha anche parlato del carattere della D'Urso e soprattutto del suo lato più nascosto: "Spesso…Essendo sensibile si fa carico del dolore altrui, specialmente sei quello di cui sono pregne le storie che racconta…Una volta a casa sfoga tutto nel pianto…".

Poi rivela: "Quando qualcuno si accanisce contro di lei, si chiede sempre il perché di tanta cattiveria…". Infine racconta un episodio che spiega tante cose: "Una volta avevo sentito uno del pubblico a Live non è la d’Urso criticarla duramente, e poi è andato da lei a farle i complimenti…Non sono riuscita a trattenermi e gli ho chiesto: ‘Ma non è lei che fino a 10 minuti fa diceva di non sopportarla?". Insomma spesso le critiche ingenerose a qualcuno tornano indietro come un boomerang. E nel caso della d'Urso anche chi le ha puntato contro il dito ha dovuto chiedere scusa.