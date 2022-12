Laura Chiatti, "momento privato": riprende il marito così, fan sotto choc

12 dicembre 2022 a

a

a

Un Marco Bocci inedito. Come non si era mai visto prima. A riprenderlo sua moglia Laura Chiatti, che poi ha pubblicato il video sui social. Di cosa stiamo parlando? L'attrice ha ripreso suo marito mentre era intento a fare la pipì. Ma non è tutto, perché il dettaglio su cui si sono soffermati i fan è che l'attore si trovava in autostrada, nel bel mezzo della campagna.

"Igiene?", bufera Lucarelli per la foto di Biagiarelli: come zittisce tutti | Guarda

La Chiatti ha pubblicato il filmato nelle sue storie Instagram, scatenando così l'ironia dei suoi follower. La relazione tra Marco Bocci e Laura Chiatti va a gonfie vele. E a confermarlo è proprio lei con questo video inedito ed esilarante al tempo stesso, che ha sorpreso parecchio i fan e seguaci della coppia.

Il sottofondo musicale di questo momento così privato per Bocci è il celebre brano di Pippo Franco, "Mi scappa la pipì papà". Il video mostra proprio l'istante in cui l'attore si rende conto di essere ripreso dalla moglie e inizialmente se la ride di gusto, poi mormora qualcosa che non si riesce a comprendere, forse le chiede di interrompere il filmato o di non pubblicarlo online. Infine, a corredo del video l'attrice scrive: "Mmmmm...", con tre faccine sorridenti.