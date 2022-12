Antonella Fiordelisi nella bufera, Donnamaria: "Sabato succederà un macello"

16 dicembre 2022 a

Antonella Fiordelisi questa volta ha esagerato ed è finita nella bufera. Oriana Marzoli, infatti, è rimasta vittima di una sua imitazione che ha fatto infuriare i telespettatori. E anche il "suo" Edoardo Donnamaria che l'ha rimproverata. La Fiordelisi infatti si è presentata in salotto mettendo il lato B bene in mostra e facendo degli esercizi fisici per prendere in giro appunto Oriana che qualche giorno dopo il suo ingresso nella casa ha indossato un abbigliamento succinto per allenarsi. Ma ora i video dell'imitazione di Antonella stanno facendo molto discutere sui social.

Antonella quinda ha rifatto la risata di Oriana, ha urlato "Amore dolce" e si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, a cui ha chiesto di dormire insieme. "Hai visto come prendo bene le palle?", ha chiesto ironicamente la Fiordelisi all’hairstylist, che non ha trattenuto la sua risata. "Imitazione pessima", ha sbottato Oriana. Che ha chiesto a Edoardo Donnamaria cosa pensasse di questa imitazione: "Ora ti piace di più la tua fidanzata?".

Ma non finisce qui, Giale De Donà ha rivelato a Oriana che, durante questa imitazione, Antonino in confessionale solo con Antonella si è sentito abbastanza imbarazzato. "Mi ha detto 'non hai idea cosa ha fatto', era imbarazzato. Ha fatto un confessionale forte". Parlando con Luca Onestini, poi Donnamaria si è detto certo del fatto che nella puntata del 17 dicembre "succederà un macello".