Aurora Ramazzotti, "un tuo pelo e...": senza tabù sotto le lenzuola

Su Instagram, Aurora Ramazzotti era famosa non solo in quanto figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma soprattutto come dispensatrice di consigli e riflessioni assai piccanti su sesso e dintorni. Senza peli sulla lingua, la rampolla parlava a ruota libera, nelle sue Stories, di ogni vizietto o pratica intima, comprese quelle tabù e più peccaminose. Tra critiche feroci e consensi crescenti, Aurora ha ripreso la sua "rubrica" dopo un lungo periodo di pausa e chi pensava che l'imminente maternità potesse frenarne in qualche modo lingua ed esuberanza, beh, sbagliava di grosso.

Rispondendo alle domande più bizzarre e spudorate dei suoi followers su Instagram, Aurora ha dato la sua dritta per superare la gelosia. in amore. "Tu sei gelosa? Rimedi per la gelosia", è la domanda di un utente. Risposta che mescola ironia, saggezza e impertinenza. La figlia di Michelle ed Eros dunque indossa i guanti di lattice e scrive: "Un po' di estratto di follia, un gatto, ansiolitici, un tuo pelo e dovresti risolvere". Roba alla Hocus pocus, insomma, da maga o da fattucchiera, con la presentatrice e influencer che finge di mettere a punto una infallibile pozione magica d'amore.

La ricetta del successo social di Aurora, però, è tutta tranne che magica: le basta parlare a ruota libera di ex, compagni, fidanzate, senza censure né infingimenti. Così, schietta e diretta. E pazienza se qualcuno storcerà il naso.