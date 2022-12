Selvaggia Lucarelli accusa la Ferragni: "Insulti? Cosa vuole nascondere"

19 dicembre 2022 a

Selvaggia Lucarelli da giorni ha messo sotto accusa Chiara Ferragni perché dietro l’operazione legata al Pandoro Balocco in cui ha prestato la sua immagine non ci sarebbe alcuna campagna benefica. Di fatto si tratterebbe, secondo la giornalista e giurata di Ballando con le stelle, di una operazione di marketing. E adesso, sempre secondo la Lucarelli, la Ferragni avrebbe montato la polemica con gli mater che l'hanno insultata per alcuni scatti in lingerie per distogliere l’attenzione dalla bufera in cui è finita per via del ‘Pandoro Balocco’.

“Ne fa un caso quando le serve spostare il focus da ‘cinica imprenditrice del pandoro’ a ‘neo vittima degli hater’. Grande classico del metodo Ferragnez…”, tuona la Lucarelli. Nel suo intervento su Instagram ha quindi attaccato la fashion blogger accusandola di aver strumentalizzato gli hater: “Prendere qualche commento sciocco o brutto annacquato fra mille belli e lusinghieri e far passare la manciata di insulti per una shitstorm in corso è disonesto…".

Secondo la giornalista, quindi, la Ferragni non sarebbe vittima di una shitstorm: “Sappiamo capire bene, come direbbe la più nota imprenditrice digitale, quale sia il sentiment prevalente…": ""Era più educativo e rispettoso per chi la segue e ha acquistato il dolce rispondere sul caso del pandoro, che lamentarsi perché lo 0,1% dei suoi follower le dice che è brutta mentre qualche milione di persone la venera…"