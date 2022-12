Aurora Ramazzotti gela mamma Michelle Hunziker: "Colazione di mer***"

20 dicembre 2022 a

Simpatico siparietto a distanza tra Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti. Nelle sue storie Instagram, la showgirl svizzera ha raccontato di quando sua figlia aveva 17 anni e non amava particolarmente il Natale. Dunque, per farle cambiare idea mamma Michelle cercò di farla entrare nel "mood" natalizio portandola in uno studio di registrazione a cantare una canzone. Aurora cantava in inglese mentre la conduttrice in svizzero.

In un secondo video, risalente al 2018, la Hunziker trascina Aurora con sé per fare gli auguri alle persone andando di porta in porta. L'ultima storia in sequenza che Michelle Hunziker ha postato, invece, è la risposta della figlia. Che si è lasciata andare a un vero e proprio sfogo con la madre. Nei messaggi privati su Instagram, poi resi pubblici da Michelle, Aurora spiega che la sua mattinata è cominciata malissimo.

"Il mio mood rimane sempre quello, sappilo. Anzi stamattina già nera, ho dovuto correre per non perdere il treno perché non ci sono taxi - ha scritto la Ramazzotti alla mamma -. E ho fatto una colazione di mer** con una brioche inspida e secca per colpa del Natale". La Hunziker, di tutta risposta, ha pubblicato i messaggi della figlia commentando con una grossa risata.