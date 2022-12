Laura Chiatti, nella vasca da bagno così: foto estrema

29 dicembre 2022 a

a

a

Lo scatto bollente pubblicato da Laura Chiatti sul suo profilo Instagram ha fatto impazzire i suoi fan. L'attrice e moglie di Marco Bocci si è scattata un selfie mentre si trovava in una vasca da bagno vuota. Come abito, invece, ha scelto un vestito tutto pizzi e trasparenze coperto nella parte superiore da una giacca rossa. Un vestito che lascia intravedere il corpo mozzafiato della Chiatti. Tanti gli utenti che hanno espresso ammirazione per l'attrice. "Ma quanto sei bella", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Che eleganza".

Laura Chiatti, trasparenze "proibite" a Venezia: si gira e... Red carpet in tilt | Guarda

Nello scatto pubblicato da Laura Chiatti su Instagram, tra l'altro, si intravedono anche i suoi piedi. A tal proposito Dandolo su Dagospia ha scritto: "La foto ha eccitato i mejo feticisti italici. I 'piedofili' sottolineano un difettuccio di fabbrica sui piedi: dita leggermente insaccate...".

Di recente, inoltre, l'attrice ha pubblicato un video molto intimo del marito: lo ha ripreso mentre faceva pipì per strada, nascosto tra l'auto e il guard rail. Il tutto è finito nelle storie Instagram della Chiatti, con una colonna sonora inequivocabile, "Mi scappa la pipì". Quando lui si è accorto della ripresa, ha reagito con una risata imbarazzata. L'attrice, insomma, si è divertita a metterlo a disagio e il video è subito diventato virale sui social.