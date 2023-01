Verissimo, Toffanin scatenata: "Ce ne siamo accorti", come gela l'ospite

07 gennaio 2023 a

Il 2023 per Verissimo si apre con Luca Salatino e Soraia Ceruti. L'ex tronista di Uomini e Donne, reduce dal Grande Fratello Vip, è stato il primo ospite del nuovo anno di Silvia Toffanin. Il ragazzo si è presentato nella puntata di sabato 7 gennaio su Canale 5 con la fidanzata. Proprio Soraia è il motivo che ha portato Luca ad abbandonare in anticipo il reality. "Il Grande Fratello Vip – ha confessato – ti lascia a tu per tu con te stesso. Sei da solo, devi fare i conti con te stesso, giorno dopo giorno". Per il ragazzo l'esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia ha vissuto alti e bassi. Tante le emozioni provate e i ricordi affiorati durante la trasmissione.

"Mamma - ha detto scatenando le risate in studio - mi portò dal sacerdote, credeva fossi impossessato, davvero. E invece ero agitato e basta". Sempre durante l'adolescenza, Salatino è stato vittima dei bulli. Una circostanza che lo ha portato a frequentare le palestre di pugilato. Almeno fino a quando un problema fisico non l'ha costretto a fermarsi: "Ho avuto problemi e il medico mi ha detto: ‘Meglio che lasci il pugilato’. Io sapevo fare solo quello, non avevo imparato un lavoro".

Ora Luca fa il cuoco e da tempo condivide la sua vita con Soraia: "Ho incontrato una persona speciale, grazie a tutti coloro che lavorano a UeD. Io e Soraia ora stiamo insieme da sette mesi, sono perdutamente innamorato". Da qui la battuta della conduttrice: "Ce ne siamo accorti". Non sono infatti passati inosservati i momenti emozionanti in cui Luca ha espresso tutti i suoi sentimenti per la fidanzata.