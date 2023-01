Costantino Vitagliano, la rivelazione: "Quanto pagano ora in tv"

19 gennaio 2023 a

"Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado in tv perché ormai pagano poco": Costantino Vitagliano, storico tronista di Uomini e donne, parla a ben vent'anni dall'esperienza che lo ha reso noto al grande pubblico, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Intervistato dal Corriere della Sera, il 48enne ha ripercorso gli anni dorati del successo arrivato in maniera inaspettata per lui: "Pensavo: io non sono nessuno, ho la terza media, veramente riesco a muovere tutta ’sta roba? E, allora, pompavo più che potevo".

"Arrivavo al Billionaire e c’era la folla fuori solo per vedermi entrare - ha raccontato Costantino -. Arrivavo alle tre di notte, col volo privato, dopo aver fatto il giro delle discoteche d’Italia, tre a sera". Con i primi guadagni - ha proseguito nell'intervista - ha fatto andare in pensione il padre. E poi non si è fatto mancare nulla: "Avevo appartamenti che affittavo, ristoranti, pizzerie. Comprai una Bentley da 240 mila euro, e Ferrari, Lamborghini". Una conquista inattesa per lui, che a lavorare ha cominciato a 16 anni, nel bar dello zio.

"Poi Enzo Jannacci e Paolo Rossi - ha raccontato parlando della sua gavetta - mi hanno preso a lavare i bicchieri al Bolgia Umana e lì sono passato alla sala a fare il ragazzo immagine. Poi mi sono fatto il fisico in palestra, sono diventato cubista, spogliarellista. Però non ho mai fatto il gigolò o il mantenuto o il pornoattore, tutte cose che mi hanno chiesto. Dopo ho fatto il valletto da Paolo Limiti, ho fatto Casa Vianello. Sfilavo, posavo, portavo il book: 15 anni di gavetta. Ho lavorato pure con Fabio Fazio". Ma il successo è arrivato nel 2003 a Uomini e Donne, dove il suo personaggio aveva fatto centro: "Era un mondo diverso. Oggi le donne neanche sanno come lo vogliono un uomo".