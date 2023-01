Alessia Marcuzzi, la confessione: "Cosa ho fatto quando non ero in tv"

19 gennaio 2023 a

Alessia Marcuzzi non si pente. La decisione di lasciare Mediaset e approdare in Rai è stata azzeccata. La riprova? Il successo di Boomerissima. Ma non solo, perché la conduttrice non ha nascosto un certo malessere, ora acqua passata: "Non ci sono state discussioni - confessa in riferimento all'addio al Biscione -. È stata una mia decisione, in un momento della mia vita in cui sentivo di avere bisogno di prendermi del tempo per me".

Nessun pentimento, dunque; "L’ho fatto nel momento giusto, in cui avevo un piano B: produco creme e borse, è una realtà che mi entusiasma molto. Proprio quando mi sono resa conto che mi stavo entusiasmando più in quelle attività e un po’ meno a quello che stavo facendo in video, mi sono detta che forse era giusto fermarmi".

Complice anche la pandemia: "Ha cambiato un po’ tutti - ammette sulle colonne del settimanale Nuovo -. Io sono andata in onda nel primo periodo della pandemia, poi mi sono fatta delle domande e non mi riconoscevo più tanto. Ci sono dei momenti in cui nella vita si ha bisogno di staccare. E così l’ho fatto. In quel periodo lontano dal video non ho abbandonato la scrittura né l’idea di essere una performer. Ho iniziato a pensare di avere voglia di fare un programma in cui potessi mettermi più in gioco". E il programma originale è arrivata e sta registrando anche ottimi ascolti.