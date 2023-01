Francesca Fagnani, la confessione: "Corna? Devo ammettere che..."

22 gennaio 2023 a

a

a

Si avvicina a grandi passi il prossimo Festival di Sanremo, targato ancora una volta Amadeus. E per l'edizione 2023 il direttore artistico ha chiamato anche Francesca Fagnani, il celebre volto di Belve - programma di successo ora in onda su Rai 2 - e compagna di Enrico Mentana. Anche lei calcherà il palco dell'Ariston.

E così, a pochi giorni dall'inizio della kermesse, la Fagnani si racconta in una lunga intervista al Messaggero, in cui spazia a tutto campo. Si parla di lavoro, della vita privata, della famiglia e anche di uomini e tradimento. Quando le chiedono quanto guadagna e se le donne vengono pagate meno degli uomini, taglia corto: "Non mi lamento". E ancora, insistono chiedendole a quanto ammonta il compenso per Sanremo, replica: "Che brutto parlare di soldi". Dunque chiosa: "Al Festival Sarei andata anche gratis".

Pier Silvio dichiara guerra a Sanremo, clamoroso: dopo quasi 15 anni... terremoto in tv

Dunque, l'intervista al Messaggero si fa piccante: "Visto che ha parlato di andare a letto, uno studio recente del professore americano Terry Fischer, dell'università dell'Ohio, dice che gli uomini pensano al sesso 18 volte al giorno e le donne 10: lei? "Sono nella media. Mi sta suggerendo di vedere un por***?", replica divertita la Fagnani

Poi le chiedono se ha più lasciato o è stata lasciata. "Ho mollato di più io", replica. E tradimenti? Ha mai messo le corna? "Non sono una traditrice seriale, ma non posso dire di non averlo mai fatto. Non sono una santa" Le hanno mai chiesto di sposarsi? "Un paio di volte, però mi sono data alla fuga. Non ci credo all'amore per sempre", conclude Francesca Fagnani.