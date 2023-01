Niccolò Fabi, "non ricordo nulla": il dramma della figlia morta

24 gennaio 2023 a

a

a

Un'intervista lunga e intima quella che Niccolò Fabi ha concesso al Corriere della Sera. Dopo aver parlato della sua carriera, che festeggia in questi giorni ben 25 anni, il cantautore romano ha risposto anche a una domanda su sua figlia e sull'iniziativa che riuscì a organizzare dopo la sua morte. La piccola Olivia morì ad appena 22 mesi per una meningite fulminante.

"Ormai da 15 anni": Gianluca Grignani, la straziante rivelazione sul padre

Dopo la scomparsa della bambina, nel 2010 Niccolò Fabi decise di organizzare un megaconcerto di 12 ore dal titolo “Parole di Lulù”. E quando la giornalista del Corsera gli ha chiesto: "Dove trovò la forza di portare sul palco un lutto così grande da non avere neppure un nome?", l'artista ha risposto: “L’ho fatto senza volerlo, mettendo al centro piuttosto che la narrazione, la rappresentazione di un uomo nelle sue varie sfumature, nei momenti più complessi e in quelli più esaltanti della sua esistenza, rendendoli ordinari: non banali, ma inseriti nel corso naturale della sua storia. Di quella sera non ricordo quasi niente. Non sono adatto a vivere e metabolizzare eventi così rapidi e deflagranti. Preferisco le tournée, che richiedono movimenti, tappe e andamenti in cui hai il tempo di cambiare e migliorare. All’Arena c’era un silenzio religioso che più della grandezza dello spazio mi ha fatto sentire quella dell’affetto della mia “famiglia allargata”, con la quale ho sentito un’alta compenetrazione nell’ora e 15’ di assolo".

"Lo stupro e il mio figlio segreto": le drammatiche confessioni di Claudia Cardinale

Quando gli è stato fatto notare che in quell'occasione scattò una forte empatia con il pubblico, lui ha precisato: "Non è stato certo il motivo per cui hanno iniziato ad amare le mie canzoni. Però da quando ho un pubblico che mi ascolta e mi segue la mia musica ha un valore diverso. Non so se continuerei a scrivere se non avessi qualcuno con cui interagire. Sicuramente scrivere canzoni perderebbe senso". Poi lo stesso Fabi ha aggiunto: "