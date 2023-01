Sanremo 2023, "prontissima": voce-bomba su Carla Bruni

24 gennaio 2023 a

Carla Bruni verso il Festival di Sanremo. L'ex top model ed ex premiere dame di Francia si starebbe preparando a salire sul palco dell'Ariston con Amadeus. A diffondere la notizia l'Adnkronos, che l'ha appresa da ambienti parigini dell'alta moda. Non si tratterebbe comunque della prima volta per la Bruni: già dieci anni fa, quando a condurre era Fabio Fazio, fu ospite delle kermesse. All'epoca presentò l'album "Little French Songs". La prima volta in assoluto per lei, invece, risale a ben 20 anni fa, quando partecipò al Festival del 2003 condotto da Pippo Baudo. Allora cantò "Quelqùun m'a dit", brano del suo primo album solista.

Per lei, quindi, ci sarebbe un doppio anniversario da festeggiare quest'anno. E leggendo le notizie di queste ore, appare come un "indizio" il commento che la stessa Carla Bruni diverse settimane fa scrisse sotto un video di Amadeus e Gianni Morandi pubblicato sull'account Instagram di Morandi. Un filmato nel quale i due conduttori si dichiaravano "pronti per Sanremo". Carla Bruni commentò: "Prontissima!!!".

Dalla fine degli anni '90, quando ha lasciato la carriera di modella, Carla Bruni - che nel 2008 ha sposato l'allora presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy - si è dedicata alla musica incidendo ben sei album in studio, che hanno ottenuto grande successo soprattutto in Francia.