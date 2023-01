Sanremo 2023, Mario Giordano scatenato: "Cosa chiederà Zelensky"

25 gennaio 2023 a

Il Festival di Sanremo 2023 non è ancora iniziato, ma le polemiche come sempre non mancano. Stavolta a far discutere è soprattutto un tema politico, ovvero l’intervista di Volodymyr Zelensky prevista per la serata finale. A Fuori dal Coro, su Rete4, Mario Giordano ha criticato a modo suo la presenza del presidente ucraino: “Va a chiedere più armi sul palco tra Amadeus, Gianni Morandi e Chiara Ferragni”.

“Chiederà cannoni - ha proseguito il giornalista - missili, carri armati. Una volta si diceva mettete i fiori nei vostri cannoni, lui invece vuol mettere i cannoni nei fiori di Sanremo e questo non sta né in cielo né in terra. Già le mani da Sanremo, Zelensky. La guerra è un’altra cosa. Ma poi mi chiedo anche fino a che punto dobbiamo seguire quest’uomo su una strada che tutti gli esperti ci stanno dicendo che porta a una catastrofe, alla terza guerra mondiale. I carri armati - ha chiosato Giordano - sono il passo precedente all’invio di truppe”.

Recentemente Amadeus ha difeso la scelta di avere Zelensky come ospite in collegamento per la serata finale. Il direttore artistico di Sanremo 2023 ha spiegato com’è nata la cosa: “Mi ero sentito con Bruno Vespa la settimana scorsa e mi aveva detto di aver ricevuto la richiesta da parte di Zelensky di essere presente al festival. Sono felice di avere questo collegamento, ed è giusto che sia nella serata finale”.