Gina Lollobrigida, l'ira del medico: "Ci saranno conseguenze..."

Francesco Ruggiero, il cardiologo di Gina Lollobrigida in collegamento a "Pomeriggio Cinque" risponde per le rime alle accuse lanciate da Francisco Javer Rigau. L'ex marito della Lollobrigida ha di fatto attaccato il medico accusandolo di non aver curato in modo adeguato l'attrice. La risposta è di quelle che lasciano il segno: "Rigau è un personaggio da operetta molto interessante. Quanto ha detto avrà delle conseguenze, ho già dato mandato al mio legale per intraprendere le azioni legali del caso. Una querela per diffamazione partirà a breve". Poi il medico ha voluto ribadire la sua opinione sullo stato di salute della Lollobrigida: "Stiamo parlando di una paziente di 95 anni. È ovvio che a quell'età per quanto fosse ben tenuta - afferma Ruggiero - non ci si arriva senza nessuna malattia".

E ancora: "Non c'è stato nessun ritardo nel ricovero, quando si è visto che le condizioni peggioravano si è deciso di ospedalizzarla. Da lì sono venute fuori tutta una serie di patologie giustificate a 95 anni".

Insomma il medico rispedisce al mittente ogni tipo di accusa sottolineando di aver curato in modo adeguato e professionale l'attrice prima della sua morte. Ma le polemiche attorno alla scomparsa di Gina Lollobrigida non si placano. Il testamento continua a far discutere e accende le voci su retroscena e sospetti sull'eredità dell'attrice che, va detto, dopo la morte, non riesce a trovare quella pace che meriterebbe.