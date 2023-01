Sanremo 2023, Amadeus: "Molto preciso, cosa farà la Ferragni"

31 gennaio 2023 a

“Non la conoscevo personalmente, anche se l’ho invitata ogni anno perché la considero molto forte": Amadeus parla così di Chiara Ferragni, dando qualche anticipazione sul suo ruolo a Sanremo in un'intervista al settimanale Chi. "Quando l’ho chiamata per il quarto anno consecutivo, mi ha detto: 'Incontriamoci, ho visto il Festival e ho notato il cambiamento, mi piace guardarlo e sono entusiasta della tua proposta'".

Parlando dell'imprenditrice digitale e delle altre co-conduttrici, Francesca Fagnani, Chiara Francini e Paola Egonu, ha spiegato: “Ogni ragazza farà un monologo su un tema preciso. La vera rivoluzione era quella di dare uno spazio importante su questo palco a tante donne che potessero raccontare una propria storia, lanciando spunti di riflessione e portando qualcosa di importante che sentono vicino alla loro sensibilità, una propria battaglia”.

Sull'ospitata del leader ucraino Volodymyr Zelensky, che tanto ha fatto discutere in questi giorni, Amadeus ha detto: "Siamo in contatto, ho chiesto di essere presente con un messaggio registrato. Deve essere un messaggio di pace, andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara. Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo”.