Blanco, "dopo 40 minuti di Pooh...": lo sfregio a Sanremo

Tutti contro Blanco. Quasi tutti, perché c'è chi come Shade, collega di una certa fama del giovane trapper bresciano, considera la "strage di fiori" sul palco del Festival di Sanremo non uno scivolone di pessimo gusto ma un "momento d'arte", nuda e cruda.

Nel bel mezzo dell'esecuzione di L'Isola delle rose, Blanco (che nel corso della prima serata del Festival si era già esibito in coppia con Mahmood sulle note di Brividi, con cui avevano vinto la scorsa edizione) inizia a tirar calci ai vasi di fiori piazzati sul palco, facendo letteralmente a pezzi i preziosi mazzi sanremesi. Motivo? Un problema tecnico, Blanco non aveva il ritorno della sua voce e cantava, dunque, "alla cieca". Su Twitter è un diluvio di critiche, se non direttamente di insulti. Molto duro Valerio Scanu, ex vincitore di Amici e del Festival con la mitologica In tutti i laghi: "Se gli in-ear non funzionano, li togli e continui a cantare... Se non sei abituato a cantare dal vivo e magari il successo ti ha dato alla testa allora potrebbe succedere di trovarti a spaccare una scenografia mancando di rispetto a tutti".

Stessa "musica" dall'attrice Serena Autieri: "Trovo che la performance di Blanco non sia affatto rispettosa nei confronti del Festival come istituzione e del pubblico che preferisce una buona canzone ad uno sterile esercizio di devastazione che sembrava guidato da rabbia ingiustificata e comunque fuori luogo".

Tra i musicisti, come detto, spicca Shade, controcorrente: "40 minuti di Pooh, pubblicità, sponsor, figli di amici. Arriva un ragazzo di cuore, che emoziona e su una base incredibile e crea la videoclip del secolo. Bisogna essere vuoti dentro per non capire che simbolo e arte è stato oggi, più Blanco in questa generazione". Più ironico, decisamente, Rocco Tanica, storico autore di Elio e le storie tese: "Per tutti quelli che si indignano col mio amico e collega Blanco senza sapere niente di musica e spettacolo: quando hai problemi audio sul palco, spaccare i fiori è l'unica opzione per dare sfogo al dolore bresciano che hai dentro".