Barbara d'Urso tassista a teatro: sold out alla prima milanese

Debutto d'oro per Barbara d'Urso. Anche a teatro fa boom e si gode gli applausi del pubblico alla prima a Milano. In prima fila gli amici più cari, i colleghi, il pubblico che la ama da sempre. La d'Urso debutta con "Taxi a due piazze", che sarà in scena fino al 26 febbraio. Si tratta di una commedia di Ray Cooney con Rosalia Porcaro, Franco Oppini e Gianpaolo Gambi. La commedia è stata riscritta in chiave femminile. La pièce, pur essendo stata rappresentata negli ultimi 40 anni in tutto il mondo, resta sempre attuale e originale. Un vero evergreen, un tempo rappresentato da Johnny Dorelli, Paola Quattrini, Martine Brochard e Paolo Panelli. Dopo il debutto a teatro a Milano, la commedia si sposterà nei teatri di Montecatini, Alessandria, Bari, Bologna, Verona.



Per la d'Urso, però, si tratta di un grande ritorno, visto che lei da sempre ha avuto un grande successo anche come attrice. Ma dove trova il tempo super Carmelita per fare le prove a teatro? Chi la conosce bene sa che è una donna energica, unica: si sveglia presto, fa sport. E poi va a Cologno Monzese, sua seconda casa, per Pomeriggio5.

In questa pièce Barbara d'Urso interpreta i panni della tassista protagonista che per mantenere il segreto della sua bigamia deve districarsi tra un marito a Piazza Risorgimento e un altro a Piazza Irnerio a Roma. C'è una sola persona ad aiutarla: un'amica del cuore (interpretata da Rosalia Porcaro) che conosce la sua doppia vita. Poi ci sono i due mariti: Franco Oppini e Giampaolo Gambi. "Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa - ha detto in un'intervista al "Corriere della sera" -. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti".