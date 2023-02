Fedez umiliato da Selvaggia Lucarelli: "Promuovere la psicoterapia?”

19 febbraio 2023 a

La presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è ormai diventata una questione di interesse nazionale, vista l’enorme esposizione mediatica della coppia. Selvaggia Lucarelli è sempre in prima fila quando c’è da criticare i Ferragnez, tanto è vero che durante il Festival di Sanremo - in cui lei era co-conduttrice della prima e dell’ultima serata e lui “battitore libero” che ha fatto arrabbiare un po’ tutti - non si è affatto risparmiata.

“Comunque la si pensi, chi doveva promuovere la psicoterapia in 'sto Paese le sta facendo una pessima pubblicità”, è stato il commento della Lucarelli, riferito al fatto che in diverse occasioni Fedez e la Ferragni hanno dichiarato di seguire una terapia singola e anche una di coppia. I due hanno infatti spesso sottolineato quanto sia importante prendersi cura della propria salute mentale. Al di là di questo, resta da capire se la presunta crisi dei Ferragnez abbia basi reali o se è una sceneggiata per continuare a fare parlare.

Tornando alla Lucarelli, per quanto abbia spesso e volentieri attaccato la Ferragni, nei giorni scorsi ha spezzato una lancia in suo favore: “Il protagonismo e l’essere davvero viziato di Fedez, non se lo meritava nemmeno lei”. Effettivamente il rapper è stato accusato di aver “rubato la scena” alla moglie, che da co-conduttrice è stata in parte oscurata dalle “bravate” del marito.