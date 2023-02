Maurizio Costanzo, bufera su Belen: "Che delusione"

28 febbraio 2023 a

L'assenza di Belen Rodriguez ai funerali di Maurizio Costanzo, scomparso venerdì scorso all'età di 84 anni, ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti sui social. Qualcuno non avrebbe apprezzato nemmeno il silenzio social della showgirl argentina, che al giornalista romano non avrebbe dedicato nessun messaggio pubblico. E così, sotto al suo ultimo post su Instagram, sono comparsi vari commenti negativi al riguardo. A quanto pare, nessuno ha pensato al fatto che forse la conduttrice abbia espresso la sua vicinanza a Maria De Filippi in privato. Le due infatti si conoscono da anni e avranno sicuramente un rapporto stretto.

Non è detto, infatti, che chi non abbia pubblicato nulla sui social non abbia fatto sentire la propria vicinanza alla moglie di Costanzo in altri modi. Questo, però, non sembra importare agli utenti più polemici. “Come mai nel rispetto di Maria non è andata? Che delusione”, ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: “Nemmeno mezza storia o post dedicata a Maurizio”. E ancora: “Tu chiaramente al funerale di Maurizio non sei andata eh” oppure “Vedrete che dopo tutti questi commenti qualche cosa si inventerà per far parlare di sé”. Questi sono solo alcuni dei commenti pubblicati sotto all'ultimo post di Belen.