Maurizio Costanzo, Belen massacrata: "Manco eri al funerale"

01 marzo 2023 a

a

a

Incredibile ma vero: Belen Rodriguez ha ricevuto diverse critiche dai soliti “mostri” dei social per essere stata fin troppo riservata sulla morte di Maurizio Costanzo. La showgirl argentina ha deciso di non dedicare alcun post al celebre giornalista e conduttore televisivo e non ha partecipato al funerale: ciò è stato oggetto di critica da parte degli hater, che senza sapere nulla hanno dato contro a Belen per partito preso.

Il dettaglio sulla villa di Costanzo che commuove l'Italia: come l'ha chiamata

Addirittura c’è chi ha giudicato “imperdonabile” il fatto che la showgirl non sia stata presente al funerale, ma nessuno si è preoccupato degli eventuali motivi. Tra l’altro la Rodriguez avrà sicuramente fatto sentire la sua vicinanza in privato a Maria De Filippi, con la quale ha una relazione stretta da anni, e non solo per via del suo ruolo all’interno di Tu Sì Que Vales. A placare gli hater non è bastata nemmeno la sentita dedica che Belen ha fatto a Costanzo durante la puntata de Le Iene.

Raffaella Mennoia, cos'ha chiesto dopo la morte di Costanzo

La Rodriguez ha aperto la trasmissione parlando proprio di Maurizio, definito “uno dei più grandi giornalisti italiani” nonché “colonna portante di quest’azienda”. Con la voce rotta dal pianto, Belen ha salutato la De Filippi e ha sottolineato quanto questa perdita la commuovesse. Inoltre ha raccontato di conservare ancora le tartarughine che Costanzo era solito regalare agli ospiti che riteneva “speciali”. Infine lo ha ringraziato per i “affettuosi consigli” che le ha sempre dato.