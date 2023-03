Asia Argento, indiscrezioni a Mediaset: perché ha paura di sua sorella

04 marzo 2023 a

Indiscrezioni piccanti sulla prossima edizione de l'Isola dei Famosi, che andrà in onda sempre su Canale 5 e sempre condotta da Ilary Blasi. Indiscrezioni piccanti che vengono rilanciate dal rotocalco Oggi.

I provini per definire il cast, infatti, stanno procedendo a gran ritmo. E Alberto Dandolo, su Oggi, scrive: "Forse non tutti sanno che tra i concorrenti ci sarà Fiore Argento sorella maggiore di Asia. Quest'ultima, che da anni rifiuta le laute offerte economiche di Mediaset per prendere parte al programma, pare non abbia inizialmente preso bene la notizia dell'ingresso della sorella nel noto reality".

Dunque, Oggi spiega anche perché Asia Argento non avrebbe gradito granché la futura presenza della sorella all'Isola: "Teme che possa raccontare per ingenuità fatti e circostanze private che riguardano la famiglia", conclude Dandolo. Insomma, tra sorelle ci sarebbe maretta (e ci sarebbero anche segreti da custodire con attenzione).