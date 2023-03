Elisabetta Gregoraci, "non sarò mai la stessa": un messaggio struggente

04 marzo 2023 a

Una giornata particolare, speciale, oggi sabato 4 marzo, per Elisabetta Gregoraci. Sarebbe infatti stato il compleanno della madre, scomparsa qualche anno fa. E la Gregoraci era legatissima alla mamma, così come lo è ancora, nel ricordo e nel ricordarla.

E così, ecco che Elisabetta Gregoraci ha voluto ricordare la madre con un post su Instagram, una serie di immagini che ritraggono madre e figlia insieme. A corredo degli scatti, la showgirl ha scritto: "Mamma... I will never be the same without you", ovvero "non sarò mai la stessa senza di te".

Quando mamma iniziò la sua battaglia contro il cancro, la Gregoraci aveva soltanto 17 anni: la signora è morta nel 2021. Elisabetta ne ha parlato spesso in tv, sia a Verissimo sia al Grande Fretllo Vip.

Nel post su Instagram, anche una lunga dedica: "4 Marzo Buon Compleanno Mamma". E ancora: "Oggi è un giorno importante, sei nata tu, Il Mio Tutto. Mi manchi come l’aria e spero, anzi ne sono sicura, che ti staranno festeggiando come meriti". Poi sui figli: "I tuoi nipotini sono sempre più belli. Nathan è diventato un gigante, i primi approcci con le ragazzine, non lo riconosceresti. Gabriel un bambino super sensibile, proprio come te. E poi c’è la piccola peste, Ginevra, la donnina di casa!", ha concluso Elisabetta Gregoraci in un messaggio toccante molto apprezzato da tutti i suoi seguaci.