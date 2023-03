Licia Colò-choc: dopo 20 anni di matrimonio... vita stravolta

04 marzo 2023 a

Una clamorosa rottura, dopo vent'anni di matrimonio: Licia Colò torna single e dice addio al suo storico compagno e marito, Alessandro Antonino. Lo rivela lei stessa in un'intervista al settimanale Nuovo: "Io e mio marito ci siamo lasciati", come da titolo di prima pagina del rotocalco.

Licia Colò, 60 anni, e Alessandro Antonino, di 11 anni più giovane e pittore di professione, si erano sposati nel 2004. Fu colpo di fulmine: le nozze dopo soli tre mesi di fidanzamento. Insieme hanno avuto una figlia, Liala.

Tempo fa, in un'intervista Licia Colò disse: "Ho 11 anni più di mio marito, ma per me lui è un giovane vecchio. Mio marito e io siamo completamente diversi nel modo di approcciare la vita. Questo fa in modo che il nostro dialogo sia sempre stimolante e divertente. Quando io pensavo di non farcela, lui mi ha sostenuto e dato la forza e il coraggio".

Ora, però, qualcosa si è rotto. L'addio e la separazione. I due, in passato, hanno anche condotto insieme su Tv2000 Dio li fa e poi li accoppia, un programma di 45 minuti dove marito e moglie parlavano di alcuni temi legati all'attualità.