Alessandro Borghi-choc: "50 scene di sesso", roba estrema sul set

Il prossimo personaggio di Alessandro Borghi, la star del cinema italiano, sarà niente meno che Rocco Siffredi. Infatti l'attore romano, 35 anni, vestirà i panni di Rocco in una serie tratta liberamente dalla biografia del re dell'hard italiano. La serie si chiama Supersex, conterà sette puntate a verrà trasmessa su Netflix nel corso dell'anno.

E Borghi ora racconta le fatiche che ha dovuto affrontare per vestire i panni di Rocco: "Su 95 giorni di lavoro sul set, almeno 50 erano scene di sesso" ha spiegato. "Perché ho accettato? Perché odio il bigottismo del nostro paese e interpretare Rocco mi pareva una grande idea per litigare con tutti", aggiunge Borghi.

Poi, una nota polemica: "C'è gente che appena sapeva che la serie era su Rocco ci negava il permesso di girare nelle loro case. Ma quando ho fatto Suburra (nei panni di un malavitoso, ndr) nessuno mi ha mai chiesto perché avessi accettato di girare un personaggio così controverso", conclude Alessandro Borghi. Per la serie e per le scene di nudo integrale, insomma, non ci resta che attendere.