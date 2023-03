Pippo Baudo, un clamoroso ritorno: tutti muti, poche ore fa su Rai 2...

05 marzo 2023 a

Clamoroso ritorno in tv di Pippo Baudo. Il celeberrimo presentatore non si vedeva sul piccolo schermo da moltissimo tempo finché oggi 5 marzo, a sorpresa, si è collegato telefonicamente alla trasmissione Citofonare Rai 2, su Rai 2. Pippo Baudo, come riporta il sito di Davide Maggio, ha quindi amorevolmente chiacchierato con gli ospiti in studio rassicurando tutti sulle sue condizioni di salute.

Da qualche settimana infatti si erano rincorse le voci di forte preoccupazione per le condizioni di Baudo. In particolare aveva creato allarme Pippo Balistreri, direttore di palco al Festival di Sanremo ormai da 40 anni, che, ospite di Italia Sì nella puntata dello scorso 18 febbraio, aveva parlato del Pippo Nazionale e dichiarato: "Mi emoziono perché lui sta male". Inoltre, quando è morto Maurizio Costanzo, aveva fatto clamore l'assenza ai funerali del presentatore che era un suo grande collega e amico.

Insomma, tutti avevano pensato che Baudo non fosse nelle condizioni di poter partecipare di persona alle esequie di Costanzo. E ora per mettere a tacere queste voci Pippo ha deciso di intervenire con una telefonata in diretta nel programma della domenica di Rai 2, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Ne ha anche approfittato per salutare un’altra sua scoperta, Michele Guardì, che è stato ospite in studio.