The Voice, "è crollata in lacrime": dramma dietro le quinte

Mauro Coruzzi su DiPiùTv ha parlato di The Voice Senior nella sua rubrica "I protagonisti della TV visti da Platinette" e ha raccontato alcuni dei momenti più emozionanti di questa edizione condotta da Antonella Clerici con particolare riferimento alla puntata che ha visto Loredana Bertè scoppiare a piangere durante l’esibizione di una concorrente, la signora Lisa, che ha interpretato Almeno tu nell’universo, il brano di sua sorella Mia Martini. "La Bertè sembrava severa e rude, eppure in quella puntata si è sciolta in un pianto irrefrenabile", ha scritto Coruzzi.

Platinette ha poi commentato gli altri coach di The Voice Senior. Sui Ricchi e Poveri ha osservato che "forniscono quel filo di tenerezza in più, con Angela, e tanta competenza, con Angelo". Su Gigi D’Alessio ha detto invece "è protagonista, ogni volta, di valutazioni puntuali e correttissime”, mentre Clementino è un “pazzariello. E poi ha parlato di un'ottima Antonella Clerici, capace di dettare i tempi al programma: "Calma e pacata, la Clerici sa come mettere a suo agio chi racconta una vita che non è stata sempre facile, la vita di concorrenti che hanno dovuto mettere da parte la loro grande passione per la musica e fare altro per poter continuare a vivere dignitosamente".