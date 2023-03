Domenica in, Lino Banfi: "Anche una coppia normale". Scivolone sui gay, panico-Venier

05 marzo 2023 a

a

a

Tanta commozione ma anche un infelice scivolone sui gay per Lino Banfi che oggi 5 marzo è stato ospite di Mara Venier a Domenica In, su Rai uno. Dopo aver parlato della moglie morta da poco ed essersi molto emozionato, l'attore ha cercato di cambiare tono e ha chiesto: "Che facciamo? Ballo? Canto?". Quindi ha cominciato a raccontare un aneddoto, compiendo però un brutto inciampo. Ma la conduttrice è riuscita subito a metterci una pezza sopra.

"C’è una canzone bellissima che a Lucia piaceva molto che è stata messa nella colonna sonora del film, dove come protagonista con me c’è Rosanna (la figlia, ndr). Il film è il Padre delle spose", ha detto Lino Banfi, "e Rosanna faceva la figlia lesbica che sposa una ragazza spagnola. A Lucia piaceva molto questa canzone il cui contenuto, ho scoperto dopo, fu fatto da un autore gay per il suo ragazzo. Che poi è anche bello in una coppia normale”.

Ecco. Su queste parole Mara Venier è rimasta di sasso ed è immediatamente corsa ai ripari: "Non dire in una 'coppia normale' che domani stiamo su tutti i giornali". Quindi è intervenuta anche la figlia di Banfi: "Papà, meglio coppia etero". Ma si sa che Lino è un uomo di altri tempi, non c'era proprio nessuna discriminazione nelle sue parole.