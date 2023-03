Maurizio Costanzo, Fabio Fazio sotto-choc: "Qualcosa di inammissibile"

05 marzo 2023 a

a

a

È ancora sconvolto Fabio Fazio dalla scomparsa di Maurizio Costanzo, avvenuta lo scorso 24 febbraio. Il giornalista e conduttore di Che tempo che fa, su Rai tre, al settimanale Oggi ha confessato che Costanzo è stato più "di un personaggio televisivo, è diventato parte dell’immaginario collettivo". Quindi ha ricordato le sue ospitate al Maurizio Costanzo Show e quando lui lo ha invitato nelle sue trasmissioni: "Ho nostalgia di lui", ha detto.

"Anche una coppia normale". Lino Banfi, scivolone sui gay: panico-Venier

Secondo Fazio il suo show è stata la trasmissione "più contemporanea che si possa mettere in scena, fatta solo di parole e di protagonisti che sul palcoscenico di un teatro mettono in scena indistinguibili il loro essere pubblico e il loro essere privato". Ha raccontato che con Costanzo si sentiva e si scriveva spesso e ha aggiunto: "È inammissibile che non ci sia più".

"Crollata in lacrime": The Voice, dietro le quinte si consuma il dramma

"Maurizio Costanzo è stato un gigante della televisione", ha sottolineato. Nella trasmissione, in onda dal teatro Parioli di Roma, hanno sfilato persone di un Italia che "sembra sempre più lontana" e di cui lui aveva nostalgia. Ha raccontato che nelle occasioni importanti Costanzo c’è sempre stato: "Fu presente alla mia prima puntata di Anima mia e A quelli che il calcio. È stato in grado di mettere davanti sempre l’ospite nelle sue trasmissioni, ascoltandoli senza parlare di sé".