Al Bano? "Come festeggia il compleanno": Romina-Lecciso, voci clamorose

C’è chi sostiene che la coppia perfetta… sia in tre! E questo potrebbe essere il caso, almeno per un giorno, che riguarda Al Bano, Romina… e Loredana Lecciso. Il cantante di Cellino San Marco è prossimo a compiere 80 anni, un traguardo importante di vita, costellata da una carriera di grande successo. Il 18 maggio, due giorni prima del compleanno, Al Bano si esibirà all’Arena di Verona con lo show "4 Volte 20" e che celebra, appunto, il suo anniversario di vita. Si racconterà attraverso i successi della sua carriera, partita dalla Puglia e che ha abbracciato tutto il mondo. Ad accompagnarlo, ci sarà l’orchestra diretta dal Maestro Alterisio Paoletti. Proprio in questi giorni, come spesso gli capita, Al Bano è tornato a far parlare di sé con un coup de théâtre tipico del suo istrionico carattere. È comparso in Sicilia, a sorpresa, al supermercato Despar di Via Palermo a Messina, scatenando la gioia dei fani in delirio. Una presenza dovuta alla sua attività parallela, cioè la produzione di vino etichettato Tenuta Carrisi, di cui ha fatto promozione.

Sul noto settimanale Nuovo TV un fan dell’artista ha fatto una proposta spiazzante alla rubrica curata da Alessandro Cecchi Paone, prossimo lui a partecipare a L’Isola dei Famosi: “Spero che il cantante riesca a festeggiare il compleanno con Loredana e Romina sullo stesso palco”. Cecchi Paone ha risposto: “Perché non dovrebbero? Sarebbe uno speciale segnale lanciato a lui e fra di loro”.

Sarebbe un evento senza precedenti, visti gli attriti vissuti negli anni e farebbe sicuramente piacere ad Al Bano, che le due donne le ha amate e le ama sinceramente. E gradirebbe non alimentare, invece, gossip di presunte e continue litigate. Attualmente, lui e la Lecciso sono molto felici, vivono di grande complicità e si godono la famiglia. E anche Romina, in fondo, non è distante, perché è tornata a vivere in Puglia dopo un lungo periodo di vita negli Usa. Quando richiesto, lei Al Bano continuano a lavorare anche insieme. Festeggiare tutti uniti sarebbe un modo per proseguire un 2023 che, fin qui, sta regalando soddisfazioni. Una su tutte, l’esibizione a Sanremo insieme a Gianni Morandi e Massimo Ranieri sul palco dell’Ariston, durante l’ultimo Festival di Sanremo. La dimostrazione vivente, dunque, che le esibizioni in tre funzionano in fondo!