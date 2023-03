Adriano Celentano, Paola Quattrini gela la Bortone: "Chiedo scusa"

08 marzo 2023 a

a

a

Momenti di imbarazzo a Oggi è un altro giorno. Ospiti dell'ultima puntata andata in onda il 7 marzo, Paola Quattrini e le sue figlie. Nel corso dell'intervista con Serena Bortone, l'attrice e doppiatrice ha voluto ripercorrere la propria carriera piena di episodi curiosi e di aneddoti. Ma ad un tratto la sua voce è cambiata e la Bortone è rimasta stupita. Infatti la Quattrini ha voluto rivolgere un messaggio ad Adriano Celentano.



"Al pronto soccorso nella notte": le condizioni di Adriano Celentano

Un messaggio che ha lsciato di sasso tutto lo studio: "Colgo l’occasione per chiedergli scusa. Ero sgarbata… In questi anni non gli ho mai chiesto scusa, non l’ho più incontrato. Lo faccio ora”. Sono state queste nello specifico le parole espresse da Paola Quattrini che insieme ad Adriano Celentano ha lavorato in coppia nel 1969. Un momento artistico e professionale in cui qualcosa tra lei e il cantante sarebbe andato nel verso storto con alcune incomprensioni. Al punto che a distanza di tanti anni, la Quattrini ha sentito il bisogno di scusarsi e di dire qualcosa proprio a Celentano. Una pagina da chiudere per la Quattrini con tanto di scuse. L'attrice ha raccontato di essere stata sgarbata e di aver avuto anche atteggiamenti aggressivi con il Molleggiato.