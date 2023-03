Cristina Succia, prima dell'Isola dei Famosi... ecco cosa sta facendo

08 marzo 2023 a

Il nome di Cristina Scuccia, ex suor Cristina, è circolato nei giorni scorsi perché si tratterebbe di uno dei possibili concorrenti della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, al via su Canale 5 da metà aprile. Prima del suo eventuale sbarco in Honduras, però, la vincitrice di The Voice tornerà davanti al pubblico con una nuova canzone. Dal 17 marzo, infatti, sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo brano, "La felicità è una direzione".

Quella della Scuccia è una canzone gioiosa e allegra, che invita gli ascoltatori a prendere in mano la propria vita per stare bene e guardare positivamente al futuro. Ad annunciare l'uscita del nuovo singolo è stata lei stessa su Instagram: "La ricerca della felicità è possibile! Spesso non ci accorgiamo di essere speciali per quello che siamo e abbiamo ancora molto da scoprire - ha scritto sulla sua pagina ufficiale -. La felicità forse come dice la canzone è una direzione e mai un arrivo. Un viaggio fatto di attimi da mettere in valigia di cui fare tesoro per ripartire con più grinta di prima".

La carriera musicale di Cristina Scuccia è iniziata nel 2014, quando vinse il talent The Voice of Italy, guidata dal coach J-Ax. All'epoca era ancora suora e, subito dopo la vittoria del programma, firmò un contratto con una delle case discografiche più importanti, la Universal Music. Da allora la Scuccia ha inciso due album e ora, che ha svestito gli abiti sacri, punta tutto sulla carriera musicale.