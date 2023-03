Lorella Cuccarini, solo un body nero: da morire a 57 anni

09 marzo 2023 a

Una donna da copertina, Lorella Cuccarini. La showgirl infatti campeggia in prima pagina sul prossimo numero di 7, il settimanale del Corriere della Sera in uscita domani, venerdì 10 marzo. La Cuccarini si racconta in una lunga intervista, al centro del colloquio "la prova dell'aging", ossia come curare e mantenere al meglio il proprio corpo.

"Cibo, movimento, cura per se stessi: contro il declino si combatte", spiega il volto televisivo, che il prossimo agosto compirà 58 anni. E, in effetti, per quel che concerne la cura del corpo, la Cuccarini non ha davvero nulla da invidiare a nessuno.

La foto sulla copertina di 7, infatti, parla da sola. Eccola con un body nero, in un bianco e nero d'autore, le lunghe gambe scoperte e lo sguardo un poco sognante rivolto all'insù. Un fisico perfetto e armonioso, meraviglioso, una Cuccarini super-sexy e che sembra davvero una ragazzina.

Certo, ad aiutarla il fatto che sia stata una ballerina professionista, insomma una con un fisico profondamente formato. Ma Lorella Cuccarini avverte: "Le donne devono imprare a prendersi cura di sé, ognuna seguendo la propria ricetta. L'importante è non fare mai paragoni con i 20 anni, non guardarsi indietro". E ancora, spinge le donne a "volersi bene, camminare tanto, mangiare sano senza privazioni eccessive. E avere un amore solido", conclude Lorella Cuccarini con i suoi consigli per l'eterna giovinezza.