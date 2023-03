Eros Ramazzotti sta male, "ti sconfiggerò bastarda"

Roberto Tortora 10 marzo 2023 a

Che dramma per Eros Ramazzotti! Se il nemico numero uno di un cantante è la perdita di voce, infatti, lui sta combattendo contro una fastidiosa laringite, che ha infiammato le sue corde vocali e lo ha messo ko proprio alla vigilia dell’inizio del suo nuovo giro di concerti internazionale Battito Infinito World Tour. Ramazzotti ha, così, pubblicato una stories Instagram in cui si mostra intento a sostenere una seduta di aerosol, con la scritta: “Ti sconfiggerò bastarda laringite. Ci vediamo al Forum martedì”.

Il cantante romano, infatti, comincerà con quattro date al Mediolanum Forum di Assago, in cui si esibirà martedì, mercoledì, venerdì e sabato della prossima settimana. Sono cose della vita, come canta lui stesso, ma speriamo che queste cure lo rimettano in sesto in tempo.

Eros Ramazzotti, in attesa di diventare nonno grazie all’imminente parto di sua figlia Aurora, vive un momento sentimentalmente appagante, in cui è uscito allo scoperto con la sua nuova fiamma sempre su Instagram, in uno scatto che immortala un tenero bacio e la dedica “auguri amore mio”. Non si riesce a capire chi sia la donna, ripresa di lato e senza tag né altri riferimenti.

C’è chi sostiene possa trattarsi di Giulia Accardi, classe 1992, modella e autrice del libro Il potere dell'imperfezione. Secondo quanto riferisce, invece, Isa e Chia, sito di gossip, potrebbe trattarsi di Dalila Gelsomino e l’indizio viene dal suo profilo Instagram, in cui si mostra davanti allo specchio con gli stessi abiti e la stessa pettinatura del bacio “incriminato”. Ramazzotti aveva chiuso nel 2019 il matrimonio con Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto due figli: Raffaela Maria (nata nel 2011) e Gabrio Tullio (nato nel 2015). Da allora non c'era più stata una persona importante, almeno fino a ora. Chiunque sia, se l’amore è sbocciato, “più bella cosa non c’è”…