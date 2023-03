Cinque minuti, Carolyn Smith confessa: "Il cancro è tornato"

11 marzo 2023 a

"Questa volta è più complicata, sono più consapevole": Carolyn Smith, ospite di Bruno Vespa a Cinque minuti su Rai 1, ha confessato di ritrovarsi a combattere il tumore per la terza volta. L'ex ballerina e giurata di Ballando con le Stelle ha parlato a cuore aperto di come sta affrontando questa nuova recidiva del cancro al seno. Fortunatamente al suo fianco c’è il marito Tino Michielotto, ex ballerino e coreografo, che non la lascia mai sola.

La Smith ha raccontato di essersi rasata i capelli in vista della chemioterapia, poiché il farmaco che le somministreranno sarà molto tossico. "Accettare il fatto che il cancro fosse tornato è stato difficile. Forse le prime due volte ero un po’ più incosciente mentre adesso so cosa devo affrontare - ha spiegato l'ex ballerina -. Prima di vedere gli effetti della chemioterapia che dovrò affrontare, ho deciso di rasarmi da sola i capelli. La prima volta che mi hanno diagnosticato il tumore era il 2015, poi ho affrontato un intervento chirurgico, nel 2018 la nuova diagnosi fino poi arrivare ad oggi".

"Stamattina mentre mi tagliavano i capelli ero davvero dispiaciuta perché io aspetto da tanto le parole 'Finalmente è finita', spero che con questo nuovo farmaco con cui mi curerò ci possano essere presto dei risultati positivi. Ho imparato a dare valore al tempo", ha detto commossa la Smith. Che poi ha comunicato la notizia anche ai suoi follower su Instagram: "Come sempre, affronto questo nuovo percorso con positività, grinta e un bel sorriso anche se devo ammettere che un po’ di fragilità c’è, sono anche umana ogni tanto".