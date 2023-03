Aurora Ramazzotti, scatta il linciaggio: "Horror, irriconoscibile". Occhio alla foto

13 marzo 2023 a

Aurora Ramazzotti si è mostrata in un video su Tik tok con un filtro "bellezza" che la rende completamente irriconoscibile. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker che a breve diventerà mamma per la prima volta è sempre stata attaccata sui social dai soliti haters per non essere belle come sua madre. Ma lei si è sempre fatta vedere al naturale e sempre con molta ironia ha reagito alle critiche. E ancora una volta con la simpatia che la caratterizza ha postato queste immagini e ha scritto nella didascalia: "Ma solo io lo trovo horror?".

Un post che è stato molto apprezzato dai suoi followers che l'hanno tempestata di commenti molto positivi per la sua scelta di essere sempre com'è e mai per quella che non è. "Sei sempre bella", si legge in un commento. E ancora: "Semplicemente vera". "Bravissima dobbiamo sempre amarci così come siamo", sottolinea un altro. "Adoro il suo sorriso", "molto più bella senza filtro", scrivono. E poi "basta con questa bellezza artificiale", osserva qualcun altro.

Insomma, Aurora Ramazzotti ormai è amatissima dagli utenti. Soprattutto da quando la 27enne figlia d'arte aspetta un bambino dal suo compagno Goffredo, sono diventati sempre di più quelli che la apprezzano e le lasciano commenti positivi e di incoraggiamento. Ora dobbiamo solo aspettare la foto del suo piccolino.