Valentina Ferragni beccata così in un locale: roba molto spinta

Valentina Ferragni si gode il nuovo findanzato. Secondo alcune indiscrezioni e soprattutto secondo alcune foto apparse sui social, la sorella di Chiara Ferragni avrebbe un nuovo flirt. A rivelare tutto è Pipol Gossip. Le immagini circolate sul web in queste ultime ore parlano davvero chiaro: Valentina avrebbe un nuovo compagno o un amico molto, molto, speciale. Infatti le foto scattate la ritraggono mentre si scambia baci e abbracci in un locale.

"Valentina Ferragni dimentica Luca Vezil e a Tulum, in Messico, si gode a pieno la sua nuova storia d’amore alla luce del sole", spiega The Pipol gossip. Ma chi è il ragazzo misterioso vicino a Valentina Ferragni? Si tratta di un giovane classe 2001, originario di Castelfranco Veneto come riporta Tpi. Il ragazzo vivrebbe a La Miranda, una cittadina a pochi chilometri da Los Angeles.



E secondo le voci circolate nel mondo del gossip, i due avrebbero vissuto una vacanza indimenticabile con tanto di serate trascorse a ballare e scambiarsi atteggiamenti intimi e affettuosi. Il tutto svela una complicità che fa pensare a una storia tra i due. Sono passati pochi mesi da ottobre scorso quando Valentina Ferragni ha detto addio allo storico fidanzato Luca Vezil. Una relazione finita all'improvviso dopo parecchi anni. Ora un nuovo capitolo. E anche un nuovo sogno per la sorella di Chiara Ferragni, una nuova vita dall'altra parte del mondo.