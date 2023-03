Loretta Goggi, massacro sui social per Mario Rosini: "Niente rispetto"

15 marzo 2023 a

Chiara Francini e Loretta Goggi al centro di feroci polemiche. Tutta colpa di una gag su Sanremo. Infatti, nel corso dell'ultima puntata di Benedetta Primavera, l'attrice e la conduttrice parlando del Festival. E la Francini afferma: "Noi siamo sempre state messe a dura prova", afferma l'ospite della Goggi. Poi una riflessione sulla kermesse del 2004: "Quell'anno non fu facile, le case discografiche fecero una sorta di sciopero e quindi non mandarono nessun cantante famoso. Tipo, tu ti ricordi chi arrivò secondo in quella edizione? Marco Rosini...".

In realtà il nome dell’artista è Mario Rosini, ma subito dopo la Goggi afferma: "Ma stai a scherzà!?". Tutto vero, nel 2004 l'artista pugliese si classificò al secondo posto con "Sei la vita mia". E a questo punto la gag tra le due si conclude con alcune domande ironiche rivolte al cantante: "Oddio Mario, dove sei? Che fai, Mario? Facci sapere! Scrivici, twittaci...".



Un siparietto che però è stato letteralmente demolito sui social che hanno ricordato sia alla Goggi che alla Francini la caratura dell'artista, oggi docente al conservatorio di Matera. "Ma il rispetto dove è finito?", tuonano alcuni utenti sul web come riposta TeleBari. E commenti di questo genere se ne trovano a decine sui social. Il cantante ha preferito non alimentare polemiche, ma a una follower ha risposto: "Sono davvero basito..."