The Beach, Papeete, Fam o Domus? Il divertimento "mixa" cibo e musica

Le tendenze in ambito divertimento & dintorni, in questo periodo, sono tante e raramente vanno nella stessa direzione. Serate techno convivono con le sonorità urban / latin, dj come Raffa FL hanno grande successo mescolandole, riproponendo una hit "messicana" come "La Collegiala" di Rodolfo Y su Tipica uscita nei primi anni '80. L'ha chiamata "Ritmo", ma cambia di poco, è solo un po' più veloce.

Una dei pochissimi trend, nei locali e sulle spiagge che presto apriranno, è invece quello di mettere insieme, come in fondo si faceva nelle feste di piazza prima dell'avvento di dancing e discoteche, cibo, musica e divertimento.

A Pasqua 2023, ad esempio, ripartono i party firmati Papeete Beach, con il weekend "Pasqua Marittima", ovviamente a Milano Marittima. Chi mentre balla e vuol bere un drink d'eccellenza in spiaggia qui è sempre benvenuto, così come si accontenta di una bottiglietta d'acqua, da 0 a 99 anni. Al Papeete è però rilassante anche il cibo, grazie alle proposte "healthy", ai crudi ed i piatti di terra e di mare dello chef Vincenzo Caputo, che non nasconde le origini partenopee fuse con i piatti della tradizione romagnola ed influenze internazionali. Ogni giorno lo staff propone menù a km zero e crede nella sostenibilità in ogni sua forma.

Anche in situazioni di questo tipo, proprio come in discoteca, a fare la differenza non è solo cibo. E anche la musica. Uno dei professionisti più affermati in Italia in ambito dinner show (e non solo) è Mitch B., che ogni weekend si sposta in location d'eccezione, oltre che far rilassare la sua Romagna. St. Moritz, Puglia, Toscana, Umbria, Ibiza. Spazia con disinvoltura tra ogni genere musicale.

L'atmosfera Deluxe del Dinner & Dance funziona anche sul Garda, in particolare presso al Fam di Desenzano (BS). Qui, oltre ad una cucina eccellente, si può ballare con eventi come il "Colazione da Tiffany" e godere di musica live con artisti del calibro di Maurizio Danesi. E' un luogo perfetto per godersi lo splendore del lago e vedere chi chi c'è in giro.

Restando sul Garda, ecco Gardacqua, sulla sponda veronese, luogo perfetto per rilassarsi davvero. E' un centro benessere immerso nel verde, che punta su trattamenti d'eccellenza e ha una location d'eccezione. Nell'area food ecco, oltre a piatti d’eccellenza, si trovano barrette e snack dal bilanciato apporto calorico. A volte questo questo spazio organizza eventi pieni di musica e propone pure trattamenti con tamburi sciamanici.

Nel pieno del traffico del centro di Bergamo, anche Domus Drink Food Lab, punta su dritto sul relax. Il merito è Palazzo Camozzi, legato a doppio filo alla città e contemporaneamente ad anni luci dallo stress: questo spazio deluxe, perfetto in primavera e d'estate grazie ad un fresco giardino, punta sulla pausa pranzo durante la settimana e cena & after dinner nel weekend.

E che succede a Sharm, presso Domina Coral Bay e in Sicilia a Zagarella (Palermo)? Cresce il successo di The Beach Luxury Club. I piatti fanno sognare, lifestyle e musica fanno il resto. Il format creato da Manuel Dallori propone da sempre spettacoli con decine di artisti sul palco e continua a rinnovarsi e conquistare nuove location (si parla de Il Cario e Dubai). A Sharm invece va in scena un restyling, con gazebo di design che dimenticano la comodità e tanto verde e un nuovo palco da oltre 40 mq, che di giorno accoglie sei esclusivi tavoli vista mare. "Ad aprile raddoppieremo i nostri show, l'8 va poi in scena uno spettacolare spettacolo acquatico con performer e flyboard", spiega Dallori.

Chiudiamo la carrellata con Cenando & Ballando, che fin dal 2002, ovvero da più di vent’anni, fa divertire mettendo insieme musica, ottimi piatti, qualcosa di buono da bere, amici, sorrisi e voglia di far tardi ballando… In location sempre diverse, soprattutto tra Como, Bergamo, Svizzera e non solo. La magia della festa è merito di tante persone, tra cui è impossibile non citare almeno Cucky ed Icio, in console, artisti dall'energia unica.