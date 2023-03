Alessandra Cantini, nuda in tv da Chiambretti? È finita in disgrazia

15 marzo 2023 a

a

a

Era andata da Piero Chiambretti e si era tolta le mutande sul palco di CR4, suscitando non poco clamore. Alessandra Cantini, però, dopo quella "trovata" ha vissuto anni difficilissimi, coincisi con la pandemia Covid, tanto da finire ricoverata in una struttura psichiatrica più volte. In mezzo, altre provocazioni a luci rosse, un profilo aperto su un sito per adulti, qualche agguato ai politici ("Mi dovrei togliere mutande e reggiseno", aveva detto all'allora premier Giuseppe Conte, avvicinato in piazza), varie scene di nudità in strada tra la folla di Roma attonita e pure multe.





La scrittrice di Livorno ha confessato tutto in una intervista a Il Morning Show, podcast di Alberto Gottardo. "Quando mi hanno cancellato la partecipazione da L'isola dei famosi nel 2019 sono scivolata in una spirale di depressione, il 25 dicembre mio padre mi ha portata all'ospedale, sono stata davvero malissimo. Mi stavo riprendendo poi è arrivato il Covid e ho fatto finta di fare la pornostar su OnlyFans, poi sono arrivati altri due ricoveri".





"Durante il lockdown - spiega - ho iniziato una vita dissoluta". In quel periodo spuntano in rete i video dei suoi "show" in pubblico mentre lanciava completamente nuda oggetti dalla finestra alle persone in strada. "Mi avevano multata perché ero senza mascherina, mi sono spogliata di fronte alla piazza. Mi hanno minacciato il Daspo da Roma".

Da Campo de' Fiori si trasferisce davanti al Palazzo della Cancelleria: "Era una casa dove c'era un sacco di passaggio di gente e facevo divertire tutti. Si beveva ci si divertiva era uno spazio libero. Alla fine mi hanno rinchiusa in manicomio. Mi sentivo parte di una rivoluzione basata tutta intorno al sesso e la p***ografia. Aprii anche una pagina su Ponhub in quel periodo dopo che mi chiusero i profili Instagram per tre volte. Ho avuto una storia simile a Sara Tommasi. Io però mi sentivo proprio la Madonna". In un totale di due ricoveri, ha trascorso in una struttura psichiatrica la bellezza di 38 giorni di ricovero. Ora, giura, si sente bene e ha intenzione di riprendere in pugno la propria vita.