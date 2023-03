Nunzia De Girolamo, colpaccio in Rai: ecco che programma conquista

18 marzo 2023 a

In Rai è già tempo di palinsesti estivi, presentati ieri - venerdì 17 marzo - a Roma alla presenza della presidente di Viale Mazzini, Marinella Soldi, e dell'ad, Carlo Fuortes. I palinsesti riguardano la programmazione dal prossimo 4 giugno, il tutto in attesa di possibili cambi al vertice Rai. Insomma, le cose potrebbero ancora cambiare.

Ma tant'è, ad ora si registra l'ascesa di Nunzia De Girolamo, la conduttrice di Ciao Maschio il sabato sera in seconda serata su Rai 1, che dovrebbe esordire alla conduzione de L'Estate in diretta, versione estiva de La Vita in diretta (le indiscrezioni a tal riguardo circolavano da tempo). Insieme a lei in conduzione, il confermatissimo Gianluca Semprini: dopo due anni al timone, insomma, resta fuori Roberta Capua.

Dunque ecco Marco Liorni con Reazione a Catena, un grande classico, che andrà a sostituire L'Eredità di Flavio Insinna fino a dicembre. E ancora, al posto di Oggi è un altro giorno ecco arrivare le repliche di Don Matteo, mentre Il Paradiso delle Signore lascerà il suo spazio in palinsesto, in questo caso già a partire da maggio, alla soap Sei Sorelle.

Novità anche su Rai 1 nella fascia del mattino, dove Tiberio Timperi e Serena Autieri, coppia inedita, dovrebbe presentarsi con Unomattina Estate. E ancora, nella fascia del mezzogiorno, il ritorno di Camper di Tinto e Roberta Morise, affiancati da Marcello Masi e alcune modifiche al format.