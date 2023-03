Ilary Blasi e Bastian, lo shopping finisce male: cosa scopre il paparazzo...

20 marzo 2023 a

Un pomeriggio all'insegna dello shopping quello trascorso da Ilary Blasi insieme al suo nuovo compagno, Bastian Muller, e alla figlia Isabel Totti. I tre sono stati avvistati in un centro commerciale a Roma. Pare che la "missione" fosse trovare un regalo per la piccola di casa, che di recente ha compiuto 7 anni. Alla fine si sarebbe optato per un coniglietto, che avrebbe reso la terzogenita di Ilary e Francesco pazza di gioia.

A paparazzare la famiglia "allargata" è stato il settimanale Gente, che ha documentato l’insolito pomeriggio della Blasi. Che comunque è apparsa felice e raggiante insieme a Bastian. L’imprenditore tedesco è sempre più spesso a Roma e la storia con la conduttrice sembra procedere a gonfie vele. Basti pensare che lui ha partecipato anche alla festa di compleanno della piccola Isabel.

Nelle foto pubblicate dal settimanale, Bastian indossa una t-shirt e dei pantaloni neri e porta dei pacchetti, mentre Ilary indossa un abbigliamento più sportivo e si dedica alla sua bambina. Questi sono stati giorni intensi per la Blasi, che ha festeggiato i 36 anni di Muller e i 7 di Isabel. La conduttrice tv ha reso Bastian protagonista anche delle sue storie su Instagram con una vera e propria dichiarazione d’amore. In particolare, ha fatto gli auguri a Muller postando le prime foto di coppia tra abbracci e baci appassionati.