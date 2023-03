Michelle Hunziker, il dolore straziante: "Mi manchi, in macchina"

Roberto Tortora 20 marzo 2023 a

Anche quest’anno la tradizionale festa del papà è stata festeggiata sui social nel consueto giro di vip e personaggi pubblici. Tra i tanti, ecco che spunta la stories Instagram di Michelle Hunziker, che dedicato al padre la canzone “Stand by me”. L’ex-signora Trussardi ha poi scritto: “Questa canzone me la cantava il mio papà nei nostri viaggi in macchina. Auguri papi, miss you”. Il padre, Rudolf Hunziker, conosciuto ai più come Rodolfo, era un pittore ticinese di origini svizzero-tedesco, scomparso prematuramente nel lontano 2001 all’età di soli 60 anni e che, evidentemente, alla bionda showgirl manca tantissimo.

E pensare che, a breve, Michelle diventerà nonna, perché sua figlia Aurora sta per partorire un figlio avuto dalla relazione con Goffredo Cerza. In una foto su Instagram, Michelle ha ripreso la figlia con il pancione e le ha fatto una dolce dedica, con tanto di cuore: “Baby ‘s loading… indescrivibile emozione…”.



Nonostante ciò, Michelle Hunziker si dimostra molto attiva sul lavoro. Di recente l’abbiamo vista come ospite al programma di Piero Chiambretti “La TV Dei 100 e Uno”. Terminata da poco la seconda stagione di “Michelle Impossible”, il suo one woman show in onda su Canale 5, è pronta a sedersi nuovamente al timone di Striscia La Notizia. Lo ha anticipato la stessa Hunziker con una Instagram stories, in cui si mostra dietro le quinte del programma e tagga il giornale satirico annunciando: "Coming soon". Al momento, alla conduzione di Striscia ci sono Gerry Scotti e Francesca Manzini, che andranno avanti fino al 1 Aprile. Dopodichè, ci sarà il cambio della guardia, ma il partner di Michelle non è stato ancora identificato. Con ogni probabilità, ci sarà ancora Gerry Scotti, con cui ha già condiviso diverse edizioni del programma e i due andranno avanti fino al 10 Giugno 2023.