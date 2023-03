Eros Ramazzotti, la foto che gela tutti nei camerini. E la Hunziker?

Roberto Tortora 20 marzo 2023 a

a

a

Eros Ramazzotti è partito con il suo nuovo “Battito Infinito World Tour” e sta già facendo collezione di sold-out. I quattro concerti tenuti al Mediolanum Forum di Milano sono stati un autentico successo. Con tanti ospiti, tra cui anche Mr.Rain, vera sorpresa dell’ultimo Festival di Sanremo. Un trionfo di pubblico, suggellato dal cantante con una bella foto in cui compare insieme a Ultimo e bacia la sua nuova fidanzata, Dalila Gelsomino. “Sono venuto a trovare mio fratello Eros”, dichiara Ultimo pochi istanti prima di salire sul palco per il duetto su “Se bastasse una canzone” nel palasport di Assago, gremito e stellato dalle migliaia di luci dei cellulari. “Sono proprio un boomer!”, scherza Eros Ramazzotti, “Non ricordo i miei testi, pensa i suoi!”, prima di cantare con Ultimo al pianoforte “I tuoi particolari” e “Pianeti”, successi di quest’ultimo. Mr. Rain, sotto al palcoscenico, si gode tutta la scena: “Questa emozione è per sempre” commenta accanto a una foto con Eros.

"Bella me***". Aurora Ramazzotti, veleno sulla Meloni: si passa agli insulti



Insomma, se la ridono, se la cantano e se la suonano, così come per il medley presentato alla serata delle cover del Festival di Sanremo, in cui Ramazzotti aveva dimenticato qualche parola di “Un’emozione per sempre” e poi, in un video comparso sui social, si era mostrato nel dietro le quinte mentre rimproverava la produzione di aver fatto saltare il gobbo durante l’esibizione.

Eros Ramazzotti "pronto a farlo": la scelta radicale, Aurora che dice?

Nel frattempo, la fidanzata di Eros, Dalila, ha seguito il live da bordo palco: “Riempilo il Forum quando vuoi”, dice con ironia di fronte agli spalti strapieni. Poi nei camerini arriva il loro secondo bacio, con tanto di selfie social. La loro relazione, dunque, procede a gonfie vele. Il nuovo tour di Eros Ramazzotti, in collaborazione con Radio Italia, è partito da Milano con quattro date che hanno fatto registrare subito il pienone il 14, 15, 17 e 18 marzo. Eros ha dedicato il primo di questi show ai suoi figli, a Pino Daniele, Gianluca Vialli e Sinisa Mihajlovic. Questa sera toccherà all’Arena di Ginevra in Svizzera godersi il cantante romano in un altro live tutto esaurito.