Diletta Leotta, le strane foto: "Poco da immaginare", tam-tam impazzito

Sempre più insistenti le voci sulla presunta gravidanza di Diletta Leotta. E le foto e i video che circolano sul web sembrano confermare i rumors. Il volto di Dazn, che appare sempre in splendida forma, mostrerebbe oggi delle forme più armoniche, che stanno facendo pensare a un bambino in arrivo.

La Leotta, legata da qualche mese a Loris Karius, sarebbe molto innamorata del calciatore, al punto da averlo già fatto conoscere a tutta la sua famiglia. I due comunque non si sono ancora espressi in merito alle voci delle ultime settimane. Se questi rumors fossero confermati, il silenzio di questi giorni potrebbe stare a indicare che Diletta voglia tenere per sé questo segreto ancora per un po'.

Intanto però i fan non riescono a non notare il dettaglio della pancia. Qualcuno avrebbe osservato come la Leotta tenda a indossare abiti più comodi di recente. Anche nel suo ultimo post su Instagram, inoltre, sembra si veda chiaramente una pancia più tonda. Lo ha fatto notare anche Deianira Marzano, l'esperta social di gossip, che tra le sue storie ha pubblicato una foto della Leotta di profilo e i commenti di alcuni follower: "Direi che c'è poco da immaginare, a me sembra un bel pancione quello di Diletta".