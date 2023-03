Pieraccioni, conto da 160mila euro al ristorante: "Uno sputo e..."

22 marzo 2023 a

a

a

Leonardo Pieraccioni in un esilarante video postato sul suo profilo Instagram tuona contro lo chef stellato Salt Bae dopo il conto - con tanto di scontrino - pubblicato dal ristoratore Nusret, che risale allo scorso novembre. Un conto salatissimo, da ben centosessantaduemila euro, per una "semplice" cena tra amici nel suo locale di Abu Dhabi. I clienti avevano ordinato due bistecche Golden Sirt, con oro alimentare (suo vero marchio di fabbrica), da 1.184 euro, due Golden Ottoman da 1.448 euro e due Golden Istanbul da 2.370 euro. E per quanto riguarda le bevande erano state ordinate cinque bottiglie di Petrus da 2.000 euro l’una. E infine, una banale birra Heineken, da 15 euro.

"Ha pubblicato un conto da 160mila euro. Tutti si sono scandalizzati, ma due braciole dorate 1.450 euro...", commenta ironico il regista toscano. "Se ti rimane un pezzettino, lo sputi dopo due giorni e lo rivendi o invece di regalare la solita catenina d’oro alla cugina per la comunione, le regali mezza braciola dorata". E ancora, aggiunge Pieraccioni: "Cinque bottiglie di Petrus 86mila euro. Io me la immagino una famiglia che si chiede se bere il vino o comprare il bilocale alla bambina che si sposa". "Mi sembra che, anche eticamente, Salt Bae sia una persona apposto", conclude. "L'unica cosa che non mi torna è chi ha preso una Heineken da 15 euro". Quindi ha concluso col gesto tipico di Salt Bae di mettere il sale sulle sue carni già salatissime...