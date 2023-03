Mediaset, "Maurizio Costanzo morto?". Notizia censurata, è il caos

22 marzo 2023 a

Nessuno nella casa del Grande Fratello vip era stato informato della morte di Maurizio Costanzo che è mancato lo scorso 24 febbraio. Nonostante fosse cambiata la programmazione di Mediaset e i funerali fossero stati celebrati in diretta, nessuno sapeva nulla. E Davide Donadei, ex tronista ormai uscito dalla Casa si sfoga in una intervista a Superguida Tv. Donadei infatti è molto legato a Maria De Filippi: "La redazione di Uomini è Donne è come una famiglia per me. Quando ho saputo di Maurizio Costanzo, mi sono domandato: perché non hanno detto nulla? In puntata sicuramente una frase rivolta a Maria ci sarebbe stata, visto anche i rapporti di molti di noi con i suoi programmi. Tanta gente se è lì deve dire grazie a Maria. Mi è dispiaciuto molto".

L'ex tronista ha poi parlato di come ha vissuto la partecipazione al Gf vip: "Più che accettare questa esperienza io l’ho rincorsa nel vero senso del termine. Già un anno e mezzo fa si era presentata questa opportunità che però non era andata in porto. Ho passato questo anno e mezzo a rincorrere questo mio desiderio. Mi ero candidato per l’edizione 2021/2022. Cosa mi aspettassi da questa esperienza? Posso dire che sono entrato al Gf vip non aspettandomi grandi cose. Dall’esterno è tutta un’altra cosa. Volevo capire, e ci sono riuscito, quale potesse essere la mia strada. Ho capito che le cose più semplici che lì dentro ci vengono a mancare, come la privacy, la famiglia, sono le cose più essenziali", ha concluso.