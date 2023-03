Pino Insegno a Palazzo Chigi da Meloni: chi trema in Rai

23 marzo 2023 a

Cosa ci faceva Pino Insegno a Palazzo Chigi? Il famoso attore, conduttore e doppiatore italiano, è stato ricevuto il 14 marzo dalla presidenza del Consiglio. L'incontro, secondo quanto riporta l'agenzia Nova, sarebbe durato circa mezz’ora. Del resto si sa che Fratelli d'Italia vuole mettere la sua impronta sulla Rai. E l''attore che viene definito dai giornali di sinistra "il cantore della nuova destra" è sicuramente vicino a FdI, visto che è presente in quasi tutti i comizi che contano dove è prevista la presenza di Giorgia Meloni. Insegno, infatti, era alla chiusura della campagna per le politiche, a piazza del Popolo a Roma. E c’era anche a febbraio per l'incontro dei leader a sostegno di Francesco Rocca, allora candidato alle Regionali del Lazio.

Pino Insegno, 63 anni il prossimo agosto, è noto al grande pubblico da oltre vent’anni quando ha esordito come membro della "Premiata Ditta". Oggi è soprattutto un famoso doppiatore visto che presta la sua voce ad attori del calibro di Will Ferrell, Viggo Mortensen, Liev Schreiber, Michael Shannon, Jamie Foxx e Sacha Baron Cohen. In una intervista a La Repubblica a febbraio scorso l'attore aveva annunciato: "Torno in Rai perché sono bravo. Niente raccomandazioni, non sono una velina". Guai insomma a dire che è raccomandato dalla Meloni. Piuttosto è stato penalizzato dal Pd: "Secondo voi perché sono sparito dalla tv, perché non sono bravo? Vai a vedere chi ha preso le mie trasmissioni, non faccio nomi perché non voglio querele, ma queste sono le indagini che un giornalista serio dovrebbe fare. Ho doppiato 400 professionisti, ho fatto 600 puntate in tv. Poi non c’era più posto per me".