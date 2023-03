Aurora Ramazzotti, Donnamaria nella bufera: "Ma sono due?"

Roberto Tortora 24 marzo 2023 a

a

a

Che sia dentro la casa del Grande Fratello Vip o fuori, non fa differenza. Edoardo Donnamaria genera sempre polemica. Questa volta, a scatenare le critiche social non è l’ennesima lite con la fidanzata Antonella Fiordelisi (anche lei eliminata dal reality), ma è un suo commento postato su una foto di Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, con il pancione, in cui lei dice: “Zio can’t wait to meet you” ovvero “Zio, non vedo l’ora di conoscerti”. Il commento incriminato di Donnamaria è, senza molta delicatezza: “Ma non è che sono due?”. Il riferimento è alla grandezza del pancione della Ramazzotti. Subito, pioggia di denigrazioni.

Secondo molti, infatti, le parole di Edoardo sono state totalmente fuori luogo e prive di tatto. I commenti sul corpo sono sempre abbastanza spacievoli, a maggior ragione se fatti nei confronti di una futura mamma che sta affrontando le settimane più dure della gravidanza. “Ma che commento di poco tatto è?”, ha scritto un utente. E ancora: “Queste non sono battute da fare ad una quasi mamma”. Insomma, un vero e proprio bodyshaming.



C’è da dire, però, che lo speaker romano è molto amico sia di Tommaso sia di Aurora, perciò è improbabile che nel suo commento ci fosse l’intento di offendere, bensì era solo una battuta fatta con persone con cui si ha confidenza. In ogni caso, Aurora non ha risposto al commento dell’ex gieffino, dunque non è ancora chiaro se abbia apprezzato o meno la ‘boutade’. Donnamaria può consolarsi con la sua Antonella, ormai fuori dalla casa. Nei primi video pubblicati sui profili Instagram reciproci, i “Donnalisi” appaiono insieme macchina, mentre cantano la canzone “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” di Jovanotti. Poi si baciano teneramente. In un altro video, pubblicato da Donnamaria, i due fidanzatini sono a letto insieme. A quando la prossima polemica?